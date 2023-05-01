عام / حرس الحدود بجازان يقبضُ على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب مادة الحشيش المخدِّر
الاثنين 1444/10/11 هـ الموافق 2023/05/01 م واس
جيزان 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛لمحاولتهم تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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21:39ت م
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