الطائف 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسالتقى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف اليوم في ديوان المحافظة، الرئيسَ التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في وادي لية عيضة العوفي، وعددًا من أعضاء الجمعية.وقدَّم العوفي شرحًا تفصيليًّا للخدمات المقدمة لحفَّاظ كتاب الله العزيز، والأعداد الكبيرة التي تخرجت من الجمعية من مختلف الأعمار من الرجال والنساء، مقدمًا تعريفًا بالجمعية وإنجازاتها لعام 2022م من خلال التقرير السنوي.وهنَّأ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، منسوبي الجمعية بحصولها على معيار الجودة البريطاني المنظمة الموثوقة (المستوى الثاني) ،مؤكدًا فخره بتلك الإنجازات التي تقدمها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم؛ كون خدمة القرآن الكريم شرفًا عظيمًا يتمناه الجميع؛ لما له من الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، وحرص ولاة الأمر - يحفظهم الله - على خدمة القرآن الكريم، واعدًا سموُّه بتكريم حفظة كتاب الله الكريم من منسوبي الجمعية.// انتهى //21:39ت م0170