الرياض 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسحصلت الهيئة العامة للنقل على شهادة الآيزو ISO/IEC 17020:2012 في تحقيق معايير الجودة العالمية بمجال الرقابة والتفتيش لقطاع النقل البري والبحري والسككي، بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها، في إطار سعي الهيئة نحو إدارة عمليات الرقابة وفق أعلى المعايير الدولية.ويأتي حصول الهيئة على الشهادة نتيجة أتمتة العمليات الرقابية في قطاعات النقل البري والبحري والسككي، وتطبيق الممارسات اللازمة لضمان النزاهة والسرية والعمل في ظروف آمنة، وتقييم كافة الأنظمة وإجراءات العمل والقدرات التقنية والبشرية ونظام الجودة ومنهجية أعمال الرقابة، إضافة إلى الكفاءة الفنية للعاملين، ومؤهلاتهم، وتدريبهم، وخبراتهم.يذكر أن الهيئة حصلت على الشهادة بعد أن قام مركز الاعتماد الخليجي بالتدقيق الخارجي؛ لضمان استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد.// انتهى //10:58ت م0024